Grandi manovre in casa, in vista su luglio ma con possibili sviluppi già a gennaio. I blucerchiati si godono un Quagliarella strepitoso, capocannoniere di Serie A in attesa delle partite di Ronaldo e Zapata, ma da Corte Lambruschini stanno già operando con un occhio di riguardo per il futuro. E in tale senso va inteso il nome di SamSi tratta di un attaccante di proprietà delma prestato all'. Classe 1997, grande protagonista in Olanda, si tratta di un calciatore con grandi margini di crescita. Secondo Alfredo Pedullà nelle ultime ore sarebbe già stato raggiuntotra il PSV e la Samp per il trasferimento a luglio del giocatore.Lammers però potrebbe anche arrivare già a gennaio, considerando l'infortunio di Caprari. Secondo il giornalista, saranno necessarie due condizioni. Intanto il Doria dovrebbe lasciar partire, e poi da Corte Labruschini dovrebbero cercare di ammorbidire la posizione dell'Heerenveen. Il club non ha gradito l'inserimento blucerchiato per Thorsby - tanto da 'retrocedere' il centrocampista fresco di accordo con la Samp nella squadra riserve - e pur non essendo proprietario del cartellino di Lammers, ha diritto a trattenere l'attaccante sino al termine della stagione.Recentemente l'allenatore dell'Heerenveen haannunciando di essere intenzionato a bloccare la cessione del calciatore.