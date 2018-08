Non comincerà nel migliore dei modi il campionato della Sampdoria, attesa dalla trasferta con l'Udinese in Friuli. La gara contro i bianconeri infatti perderà uno dei sicuri protagonisti, forse il più atteso in casa blucerchiata, ossia Dennis Praet. Il ginocchio del belga ha tradito il giocatore, che sarà quasi sicuramente costretto a saltare il match.



Nell'allenamento di sabato pomeriggio l'ex Anderlecht ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Dopo un contrasto di gioco, Praet ha avvertito un forte dolore ed è rientrato nello spogliatoio immediatamente. Ieri il centrocampista è rimasto a riposo, l'articolazione si è gonfiata ma la speranza è che il legamento non sia stato interessato dal problema. Stando a Il Secolo XIX oggi il giocatore classe 1994 si sottoporrà ad una risonanza: sarà accompagnato dal responsabile dell'area medica doriana, il dottor Baldari, e dal consulente ortopedico blucerchiato Mazzola.



La Samp incrocia le dita, e spera che il problema fisico non riguardi anche il menisco: in quel caso, se si dovesse intervenire, i tempi si allungherebbero ulteriormente. Già così, Praet salterà Udine e probabilmente anche la sfida successiva con il Napoli. Per il belga è il secondo infortunio serio nella sua esperienza a Genova: l'anno scorso si procurò una lesione al bicipite femorale della coscia destra, saltando 5 partite.