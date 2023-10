Uno degli oggetti misteriosi della Sampdoria è sicuramente Andrea Conti. Il terzino destro, arrivato dal Milan a gennaio 2022, con la Sampdoria ha totalizzato complessivamente 10 presenze. L'ultima apparizione di Conti risale addirittura ad un anno fa: 20 ottobre, in Coppa Italia con l'Ascoli. In tutta la stagione 2022-2023 l'ex Atalanta ha giocato 144 minuti, e fino ad oggi non si è mai visto agli ordini di Pirlo, lavorando sempre a parte.



A febbraio Conti era stato sottoposto anche ad un'operazione ai tendini della caviglia. Ieri però per la prima volta il calciatore è tornato parzialmente in gruppo. Ovviamente, visti i pregressi, è necessaria parecchia cautela: nessuno vuole esporsi ma questa volta potrebbe essere quella giusta per il recupero.