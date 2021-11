L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, di gol in Serie A, ne ha messi a segno parecchi. In carriera sono 230, in Serie A addirittura 178, alla pari con Boniperti. Difficile trovare una vittima preferita nella carriera del numero 27, eppure esiste ed è l'avversaria di questa sera.



Quagliarella ha infatti firmato ben 13 reti in carriera alla Fiorentina, rendendo la squadra viola di fatto la più 'perforata' dal bomber campano. Una ghiotta occasione per l'ex centravanti di Juve e Napoli per tornare alla rete, dopo l'unico gol griffato in questa Serie A il 3 ottobre contro l'Udinese.