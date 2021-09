Per la terza giornata consecutiva, mister D'Aversa ha presentato lo stesso undici iniziale anche per affrontare il Napoli, confermando la formazione della Sampdoria che aveva fatto bene con Inter e Empoli. Dopo la gara con la squadra azzurra, però, potrebbero esserci alcuni cambi nei titolari scelti dal mister. Probabile, ad esempio, una sorta di mini rivoluzione a centrocampo, non sulle corsie, dove le scelte sono praticamente obbligate, ma in mezzo. Silva, ad esempio, potrebbe rifiatare, per essere sostituito da Ekdal, e una sorte simile potrebbe toccare pure a Thorsby, non al meglio nelle giornate pre Napoli e uscito stremato ieri. In quel caso, pronto Askildsen.



In avanti, occhio a Quagliarella, che sino ad oggi le ha giocate tutte. Potrebbe partire dalla panchina, le opzioni sono due: o Torregrossa dal primo minuto, oppure un cambio modulo, opzione però più difficile. In difesa, il turn over potrebbe riguardare magari i terzini, dal momento che sino ad oggi hanno speso moltissimo, anche se la delicatezza dell'impegno con la Juve potrebbe far propendere a scelte più conservative.