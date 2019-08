I tifosi della Sampdoria aspettano settembre per capire quale sarà il destino della squadra. Dopo la lettera di intenti, i sostenitori blucerchiati aspettano di conoscere l'eventuale closing e il passaggio di società. Al momento ci sarebbe ancora una distanza di circa una decina di milioni, ma un intervento importante di Garrone potrebbe risolvere la situazione.



Dal gruppo Vialli comunque filtra molto ottimismo, tanto è vero che la nuova proprietà avrebbe anche già alcuni piani in mente. Uno dei pallini dei nuovi investitori è quello dello stadio di proprietà a Trasta, in Valpolcevera: un progetto già lanciato da Garrone nel 2002. L'altra idea, aggiunge Il Secolo XIX; è quello di uno sbarco in Borsa. I grandi investitori USA lo ritengono un passo fondamentale per migliorare il prodotto e aumentare i ricavi. Attualmente in Serie A le società quotate in Borsa sono Juve, Roma e Lazio.