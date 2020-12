La Sampdoria ha un evidente problema a livello di terzini in organico. Di fatto, sono soltanto due gli interpreti blucerchiati nel ruolo, e per questo motivo gli uomini mercato doriani starebbero già ragionando sui possibili innesti per gennaio.



Secondo Il Secolo XIX, il direttore sportivo Carlo Osti avrebbe alcune piste da monitorare. Due sono vecchie conoscenze della Samp, ossia l'esterno dello Spezia Salva Ferrer, spagnolo classe 1998 seguito a lungo in estate, e Kelvin Amian, anche lui nato nel '98 ma francese, attualmente in forza al Tolosa, dove quest'anno sta spesso giocando difensore centrale.



C'è anche un nome nuovo per la Samp, già seguito per la verità in passato dai blucerchiati. Si tratterebbe del terzino ex Bari Stefano Sabelli: 28 anni a gennaio, innesto più di esperienza, Sabelli oggi è un titolare del Brescia, in Serie B.