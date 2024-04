Sampdoria, De Luca recuperato: va in panchina. Barreca si rivede a fine campioanto?

Tra le tante assenze che laha dovuto fronteggiare in questa stagione, di recente si sono aggiunti all'elenco degli indisponibili due giocatori che il tecnico doriano Andrea Pirlo stava utilizzando con grande continuità. Si tratta di Antonio Barreca e Manuel De Luca, entrambi costretti ad uno stop a causa di problemi muscolari.Il centravanti è stato costretto ad issare bandiera bianca due settimane fa, a causa di una leggerarimediata durante il primo tempo della partita tra la Sampdoria e il Sudtirol. Barreca invece si è fermato circa una settimana fa, per la precisione il 24 aprile, durante la settimana che portava alla sfida con il Como. L'esterno aveva accusato unal retro della coscia, inizialmente si sospettava una stiramento.

Il recupero di De Luca però sembra meno lontano del previsto: la punta infatti potrebbe tornare nell'da mister Pirlo già per la trasferta di domani a Lecco. Ovviamente, l'attaccante di Bolzano non sarà impiegato dall'inizio. Potrebbe forse scendere in campo a gara in corso, per uno spezzone, ammesso che ottenga l'ok dello staff medico. Anche le condizioni di Barreca sembrano meno gravi del previsto: recentemente ha aumentato i ritmi di allenamento, la speranza della Samp è quella di riavere l'ex Cagliari a disposizione per, con il Catanzaro, magari in vista degli eventuali playoff.