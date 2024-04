Sampdoria, lo strano caso di Conti: un milione netto l'anno e un minuto giocato, ora...

In casada tempo c'è un cosiddetto 'caso' Andrea. Il giocatore è sicuramente uno degli oggetti misteriosi del club blucerchiato, tanto da essere addirittura soggetto ad un po' di ironia da parte della tifoseria. L'esterno quest'anno in Serie B ha disputato un minuto, curiosamente contro il Lecco (prossimo avversario della Samp) all'andata. Da lì in poi i numerosi problemi fisici, spesso pare ai polpacci, lo hanno tenuto fuori dall'elenco dei convocati, e nelle ultime settimane la gestione del suo caso ricordava molto quella di Valerio: il calciatore sembrava recuperato, ma continuava ad allenarsi a parte, in orari diversi e con il preparatore.

Tra l'altro, Conti è uno dei giocatori con lodell'intera Sampdoria. Il ragazzo, arrivato dal Milan nel gennaio del 2022, aveva disputato subito, seppur parzialmente, 8 delle 12 presenze complessive collezionate sino ad oggi in blucerchiato, per un totale di 445 minuti totalizzati in due anni e mezzo. All'epoca il classe '94 aveva il contratto in scadenza con i rossoneri e il rinnovo, esercitato a marzo, aveva prodotto un contratto. Per questo motivo la società sta trattando con Conti perdel club. Tra l'altro Il Secolo XIX sottolinea come l'operazione del suo arrivo alla Samp sia risultata piuttosto pesante anche dal punto di vista della commissione corrisposta al suoGiuffredi. Il procuratore un anno fa, nel pieno marasma del rischio fallimento, aveva presentato un'istanza al Collegio arbitrale del Coni contro la Samp per un ritardo sui pagamenti .

All'improvviso però il destino di Conti potrebbe cambiare. Domenica mattina, durante la ripresa degli allenamenti post Como, il ragazzo è statoe addirittura, ipotizza sempre il quotidiano, oggi potrebbe essere convocato per la trasferta di Lecco, e magari perché no impiegato in uno spezzone di gara. L'ultima convocazione del calciatore nato proprio a Lecco e cresciuto nell'Atalanta risale a dicembre, Samp-Bari a Marassi (senza giocare).