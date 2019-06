C'è Stefano Pioli nell'elenco dei candidati della Sampdoria, certo, ma il patron blucerchiato Ferrero non ha abbandonato il sogno Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore della Roma stuzzica tantissimo il presidente e la dirigenza genovese, e questo week end potrebbe rivelarsi decisivo sotto questo aspetto.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il Doria ha avuto diversi contatti con il mister esploso a Sassuolo, e lo stesso Di Francesco si sarebbe preso qualche giorno per riflettere e capire se rimettersi in gioco alla Samp possa rivelarsi la scelta giusta per la sua carriera. L'ostacolo principale, come noto, è rappresentato dall'ingaggio di circa 3 milioni di euro netti.



A Ferrero comunque Di Francesco piace molto, ma l'imprenditore romano ha forte gradimento anche per un altro tecnico, ossia Fabio Liverani. La 'paura' del numero uno di Corte Lambruschini è di replicare la scelta fatta a suo tempo con Sarri: Ferrero aveva deciso per primo di puntare sull'allenatore all'epoca all'Empoli, che però chiese una rivoluzione di organico. Ferrero non se la sentì di intraprendere una scommessa del genere, chiamando Zenga. Ora il numero uno di Corte Lambruschini non vorrebbe ripetere lo stesso errore con Liverani, considerato molto promettente, ma a frenare la dirigenza è la sua poca esperienza in Serie A.