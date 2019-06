Sembra essersi definitivamente sbloccato uno dei colpi di mercato della Sampdoria per la prossima stagione. Il nome, che per la verità circola da tempo, è quello del talentuoso attaccante olandese del PSV Sam Lammers. Classe 1997, considerato una delle grandi promesse dell'Eredivisie, il giocatore era finito già a gennaio nel radar blucerchiato.



Nonostante le smentite dello zio e agente, Lammers pare non aver intenzione di ascoltare alcuna proposta al di fuori di quella blucerchiata, e presto dovrebbe approdare alla Sampdoria. Secondo Sportitalia anche il PSV si sarebbe definitivamente convinto a mollare la presa e a non tentare il rialzo. Il club biancorosso avrebbe infatti accettato la proposta di Corte Lambruschini da dieci milioni di euro più due di bonus per il suo gioiellino, che a breve dovrebbe quindi raggiungere Genova.