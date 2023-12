La Sampdoria trascorrerà due giornate intense: il doppio impegno con Feralpisalò e Bari chiuderà il 2023 blucerchiato, poi sarà il momento di pensare all'anno nuovo e, ovviamente, al mercato. La dirigenza doriana si è data appuntamento proprio dopo il 26, per iniziare a fare il punto sui movimenti in entrata e in uscita.



La Samp spera innanzitutto di recuperare alcuni degli elementi infortunati, a partire da Pedrola e Vieira, per garantire più scelta a Pirlo. Ma Legrottaglie e Mancini sanno anche di dover acquistare almeno due calciatori: una punta centrale e un difensore. La questione attaccante è meno urgente, e il fatto che si sia sbloccato De Luca fa ben sperare. Più importante, secondo Sampnews24.com, trovare presto un difensore per rimpolpare il reparto.