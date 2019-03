La Sampdoria si presenta alla partita con la Spal di domenica sfogliando la margherita dei giocatori a disposizione. Un'assenza che peserà parecchio nello scacchiere tattico blucerchiato è quella di Albin Ekdal, squalificato. Per sostituirlo mister Giampaolo sta prendendo in considerazione due opzioni. La prima, e più quotata, è quella di vedere Ronaldo Vieira al posto dello svedese, con Praet e Linetty mezz'ali. Una soluzione alternativa, attualmente meno plausibile, è di adattare Praet in regia con Jankto e Linetty al suo fianco.



Altro dubbio in difesa, dove Murru non è al meglio e si sta allenando lontano dal gruppo da qualche giorno. Anche oggi il terzino non ha preso parte alla seduta con i compagni, lavorando a parte seppur sul campo. Decisiva sarà la rifinitura di domani, ma le sue quotazioni scendono. Se non dovesse farcela anche in questo caso ci sarebbero due soluzioni per la formazione anti-Spal: o Junior Tavares oppure, come fatto negli ultimi minuti della sfida con il Cagliari, Sala adattato a sinistra. Ancora individuale (in palestra) per Ramirez e Tonelli, che difficilmente prenderanno parte alla spedizione in Emilia Romagna. Dovrebbero essere sostituiti rispettivamente da Saponara e Colley.