L'intesa finalmente sembrerebbe essere arrivata: si è parlato molto in questi giorni della trattativa che dovrebbe portare Omaralla, e oggi l'affare potrebbe aver vissuto un nuovo significativo capitolo. Dopo l'incontro previsto in data odierna sarebbe stata infatti trovata (il condizionale in questi casi è d'obbligo) l'intesa definitiva tra il Genk e i blucerchiati, che avevano già corteggiato a lungo il gambiano un anno fa senza riuscire a trovare l'accordo a causa della differenza tra domanda e offerta.La fumata bianca è basata su un esborso da parte della Samp didi bonus. Complessivamente quindi secondo alfredopedulla.com si tratterà di un'operazione da 10 milioni di euro (e non 8 come si ipotizzava nei giorni scorsi). A questo punto la Samp si prepara ad abbracciare il suo nuovo difensore classe 1992, che dovrebbe liberare anche Silvestre, ormai in uscita da Corte Lambruschini.