E' ancora tutto da chiarire il futuro di Harry Winks con la maglia della Sampdoria. Il centrocampista, arrivato in estate come grande colpo di mercato e mai visto a Bogliasco a causa di un vecchio problema fisico, si è operato e adesso i blucerchiati e il Tottenham lavorano sul futuro.



I due club si incontreranno entro la fine del 2022 per sciogliere il nodo Winks e decidere cosa fare del calciatore. I blucerchiati, scrive Sampnews24.com, vorrebbero ridiscutere i termini del prestito anche perché ad oggi Winks non ha giocato neppure un minuto in maglia doriana a causa di un infortunio alla caviglia. La Sampdoria probabilmente chiederà uno sconto sul prezzo del riscatto oppure la possibilità di rinnovare gratuitamente l’accordo per un altro anno. Se non si dovesse arrivare ad una quadra, la Samp potrebbe interrompere anticipatamente il contratto di Winks, che a quel punto tornerebbe al Tottenham.