Non è logicamente soddisfatto il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal in seguito alla pesante sconfitta rimediata dai blucerchiati in casa contro il Bologna. Secondo il giocatore svedese però la chiave di volta del match è arrivata in un momento ben preciso: "Quel rigore ha cambiato la partita. Poi abbiamo preso subito il secondo gol in maniera troppo facile: bisogna fare meglio. Partita sbagliata, sembrava la nostra partita fino al loro rigore. Avevamo giocato abbastanza bene fino a quell’episodio" ha detto al sito ufficiale doriano.



Adesso per Ekdal la testa va solo alla partita di mercoledì: "Ora dobbiamo ripartire subito e andare a Lecce per vincere, pensare solo a fare tre punti e nient’altro" conferma l'ex Amburgo. "Difficile dire che questa sia la strada giusta dopo tre sconfitte, ma avremmo meritato almeno il punto dopo il riavvio del campionato".