Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato in mix zone: "Si, bella Sampdoria ma se avessimo pareggiato sarebbe stato meglio. Sono felice che i ragazzi abbiano dato cuore e anima. Aspettiamo il Milan a Genova, tre punti per uno non fa male a nessuno. Saponara? Non mi sorprende, lo conosco bene, ha talento e cuore. Credo che debba avere più stima di sé stesso, è un grande calciatore ma non è mai stato quotato per quello che è. Consigliare Giampaolo a Leonardo? Giampaolo è mio, non lo consiglio a nessuno. Se andrà via dalla Sampdoria, è un professore di calcio. Pronto per il Milan? Chiedetelo a lui. Oggi sono rimasto felice, dopo tanto tempo ho visto San Siro con un bel pubblico. Mercato con Leonardo e Maldini? È un grande uomo, come Maldini"