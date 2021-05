Non solo Claudio Ranieri: oggi la Sampdoria deve risolvere anche la situazione di un altro pezzo da novanta della dirigenza, ossia Riccardo Pecini. Il responsabile dello scouting, così come il ds Osti, è in scadenza e per entrambi c'è la possibilità di un addio a breve.



Secondo La Repubblica, ci sono sensazioni negative in merito alla permanenza di Pecini alla Sampdoria. Da diverse parti infatti il dirigente viene dato già in partenza. Ferrero dovrà decidere entro questa settimana il futuro sia di Pecini che di Osti, in modo tale da potersi concentrare poi sulla ricerca dell'allenatore.