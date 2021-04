Non c'è solo il futuro di Claudio Ranieri in bilico in casa Sampdoria. L'allenatore blucerchiato ha il contratto in scadenza a giugno, alla pari dei due pilastri dell'area tecnica, il ds Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Entrambi i dirigenti però avrebbero comunicato a Ferrero l'intenzione di subordinare le loro trattative al rinnovo di Ranieri. L'obiettivo sarebbe quello di dare un allenatore alla Samp, e poi di discutere il contratto dei due uomini mercato.



Sabato Pecini ha parlato a lungo con Ferrero a bordocampo al Mapei Stadium e, secondo Il Secolo XIX, i due avrebbero toccato anche il tema rinnovo. Il Viperetta sarebbe intenzionato a prolungare con entrambi, anche se saranno fondamentali per la scelta la divisione dei compiti e dei ruoli. Sia Osti che Pecini, oltretutto, godono di parecchio mercato in Serie A, con diversi club pronti ad approfittare in caso di fumata nera con la Samp.