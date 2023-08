Domani mattina il giudicedel tribunale delle aziende di Genova renderà pubblica l’ordinanza sul ricorso d’urgenza ex art 700 presentato da SSH per conto diDa indiscrezioni risulta che. Nessuna delle lagnanze verrà accolta, né quella basata sul periculum in mora, ossia il rischio di provocare un danno irreparabile al vecchio proprietario, sia il cosiddetto fumus boni iuris, ovvero la verosimile fondatezza del ricorso stesso.che Ferrero potrebbe presentare entro 15 giorni e altre iniziative analoghe., Ienca in testa.Incassata la pronuncia favorevole del giudice Gibelli,. Un ulteriore aumento di capitale pari averrà effettuato successivamente, (oltre ai già sottoscritto aumento di 6 e quindi 14 milioni), fino al concorso dei. In questo modo verrà garantita la totale copertura del prestito obbligazionario in bond convertibile (Poc) in azioni. Questo meccanismo, cosiddetto di prededuzione, garantirebbe Radrizzani anche in caso di mancata omologa del Piano di ristrutturazione del debito, trasformandolo in un creditore privilegiato.Formalmente tuttavia l’aumento di capitale non avrebbe bisogno della sanzione dell’assemblea essendo già stato deliberato nell’assemblea del 30 maggio scorso. A giorni sarà presentato il piano di ristrutturazione del debito che dovrà ottenere l’omologa dal tribunale, fra settembre e ottobre. Nel frattempo la società ha provveduto pagare gli stipendi di maggio e dicembre 2022 (trasformato in bonus) e i relativi versamenti previdenziali.Restano in sospeso alcune questioni dirimenti. Anzitutto. Le, cassate con tanto di comunicato stampa, sono tornate in bilico. Il presidente (uscente) Marco Lanna ha individuato un potenziale acquirente del ramo di azienda femminile del club, che solleverebbe Radrizzani dall’obbligo di investire un milione di euro. Sul tema era intervenuto il presidente Gravina in persona, sollecitando la Sampdoria a non cancellare il settore femminile che avrebbe diritto a disputare la serie A.