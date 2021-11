Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato brevemente ai media ufficiali della società la vittoria con il Verona: "​Io ho sempre creduto in questa squadra, ho una squadra di campioni, di ragazzi forti che onorano la maglia, che hanno senso di appartenenza. C'è stato un piccolo momento di black out, una lampadina spenta e ne abbiamo fatto un dramma. Adesso stiamo piano piano riprendendo fiducia e sono sicuro che faremo un bel campionato. Noi siamo la Sampdoria e questo a me importa, solo questo" ha detto Il Viperetta.



Ferrero ha poi parlato della squadra femminile: "Il futuro è donna, la donna non si tocca, si deve amare, è gioia. Il calcio femminile è tutta un'altra storia: ho avuto la fortuna di mettere insieme 11 giocatrici che hanno capito il valore della Sampdoria. Stanno andando per il loro percorso e devono solo migliorare, non era facile fare una squadra, l'abbiamo messa insieme. Grazie a queste ragazze, evviva la Sampdoria Women".