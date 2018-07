Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio Crc: "Cristiano Ronaldo ha portato una ventata di bellezza e benessere in Italia. Con Cristiano diventiamo tutti cattolici. Rafael è un grande portiere e sono molto felice di averlo alla Samp, magari De Laurentiis voleva riprenderlo dopo l'infortunio di Meret, ma sono stato più lesto. Chiriches e Tonelli? Se De Laurentiis se ne vuole liberare mi chiamerà, io non chiedo nulla a nessuno. Con Aurelio bisogna sempre capire la prima o la seconda mossa per cui lo aspettiamo, se vorrà liberarsi di un calciatore lo aiuteremo. Se De Laurentiis ha rifiutato 15 milioni dallo Stoke City per Tonelli vuol dire che è ricco".



NON SI VENDE - "Bereszynski non è in vendita. A inizio mercato si parlava di Bereszynski in chiave Napoli, ma solo perché cambiando l'allenatore potevano campare anche i profili. De Laurentiis è un bravo presidente e non so come abbia convinto Ancelotti, ma so che vuole migliorare sempre di più la sua azienda. Anche Praet non è in vendita. A Sarri piaceva molto, ma adesso non so, con Sabatini mi occupo meno di mercato".