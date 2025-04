Sampdoria, Fiorella: "Evani e Lombardo spinti dal dovere, qualcuno forse aveva perso la sampdorianità"

Getty Images

Nell'ambito della tradizionale consegna delle uova di Pasqua da parte dellapresso l'ospedale Gaslini di Genova l'amministratore delegato del club blucerchiato Raffaeleha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno toccato anche l'attuale momento doriano: "Per me è un dovere morale da parte di tutti noi, non solo della Samp ma anche di tutti i cittadini, entrare dentro queste porte e guardare il mondo reale, perché molto spesso il calcio è il mondo dei privilegiati. E quindi questo potrebbe pure suscitare reazioni nei nostri atleti".

Venendo al momento, Fiorella è sicuro: "Da queste situazioni viene fuori il concetto di famiglia, la famiglia Samp. E lo si vede nei momenti di difficoltà, come questo, dove stiamo serrando i ranghi. E ancora una volta lo stiamo dimostrando giorno per giorno fattivamente, nel nostro centro sportivo ma anche in queste occasioni, dove si porta qualcosa a chi ha bisogno.. Lo sottolineiamo ancora di più con l'arrivo dei nuovi tecnici. Io credo che chi è entrato in quest'ultimo periodo abbia dato grande dimostrazione di ciò. Sono arrivati non solo perché chiamati, ma perchédi portare i loro strumenti e soprattutto il loro entusiasmo in questa fase di campionato".

A proposito di Sampdorianità, il comune di Cremona metterà in vendita le luminarie dedicate alle frasi di Vialli esposte nel centro della città. La Juve ha già acquistato una citazione del bomber, e la Samp? "perché anche questo, se la finalità è per beneficenza, ci darà modo di intervenire direttamente" spiega Fiorella. "Da parte della proprietà c'è questa precisa volontà, infatti prossimamente lanceremo anche una fondazione per essere più vicini alle persone fragili, deboli e a tutte quelle cause sociali in cui la Samp, anche al di là di Gianluca Vialli e a maggior ragione oggi anche per lui, è stata sempre presente".