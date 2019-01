La Sampdoria ha già chiuso il primo colpo per la sessione di mercato estiva 2019: i blucerchiati hanno trovato l'accordo con Morten Thorsby, centrocampista 22enne di proprietà dell'Heerenveen. Il giocatore firmerà un quinquennale, e nei piani di Corte Lambruschini c'era di vederlo approdare a Genova a giugno. In Olanda però si è scatenato una sorta di piccolo caso di mercato attorno al norvegese.



L'Heerenveen lo ha escluso dal ritiro invernale in Spagna, spiegando di non averlo convocato perchè "In questo momento sta trattando con una società di Serie A". Tradotto, la Sampdoria. I media olandesi però si spingono oltre, ed ipotizzano un possibile braccio di ferro tra la società dei Paesi Bassi e lo stesso Thorsby. La volontà dell'Heerenveen sarebbe quella di far partire subito il calciatore, ricevendo un (minimo) compenso dal Doria per il suo cartellino, 'minacciando' in caso contrario di escludere lo stesso Thorsby da ogni manifestazione da qui a giugno. Il problema però è che il reparto di centrocampo della Sampdoria al momento è al completo: non sono previste uscite, ma in caso qualcuno dovesse lasciare Genova, allora potrebbero esserci novità a livello di movimenti in entrata. Il Secolo XIX invece racconta un retroscena su Thorsby: il mediano era già stato seguito da qualche mese dalla Samp, e da tempo il suo agente (rappresentato in Italia dall'intermediario Filippo Cavadini) starebbe cercando di portarlo in Serie A. In estate lo avevano monitorato a lungo l'Atalanta con il ds Sartori (grande conoscitore del campionato olandese) e pure il Genoa. Parlando degli interessamenti nerazzurri e rossoblù, Thorsby aveva ammesso di preferire "La Germania o l'Inghilterra". La Samp, però, gli ha fatto cambiare idea.