Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, che tante polemiche ha sollevato a Genova nei giorni scorsi, si riunirà per la prima volta il 1° settembre. Questa è la data in cui il patron blucerchiato Massimo Ferrero farà ritorno in Liguria, dopo le vacanze poco 'operaie' su uno yacht di 25 metri tra Capri, Castellammare e la penisola sorrentina.



Martedì secondo Il Secolo XIX il Viperetta arriverà a Genova e riunirà tutti i membri del CdA. Tra gli argomenti trattati molto probabilmente ci sarà anche quello dell'attribuzione delle deleghe, tipico di ogni stagione.