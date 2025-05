Sampdoria in Serie C: dalla BBC a Marca e l'Equipe, una retrocessione che fa il giro del mondo

Getty Images

La retrocessione dellain Serie C, la prima nella sua storia, ha scosso il calcio italiano e fatto il giro del mondo, finendo sulle prime pagine di testate internazionali. Da Singapore alla BBC, il crollo blucerchiato è stato raccontato con toni che vanno dallo stupore alla compassione, passando per l’analisi storica. Una parabola discendente che ha colpito anche chi ricordava la Samp che incantava l’Europa. Il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia nell’ultima giornata di Serie B ha sancito il verdetto, spingendo i media esteri a confrontare l’epoca d’oro dell’era Mantovani – lo Scudetto del 1991, la finale di Coppa dei Campioni del 1992 – con il tracollo recente. Laha parlato di perdita d’identità, puntando sulle scelte disastrose di presidenti come Ferrero e gli investimenti inefficaci di Joseph Tey Wei Jin.

Proprio il proprietario singaporiano è stato al centro dell’analisi delche ha sottolineato come i quasi 100 milioni di euro investiti non siano bastati a salvare il club. Il taglio è economico, con attenzione alla gestione societaria caotica, argomento che ha acceso il dibattito tra i tifosi asiatici. In Francia,ha parlato di “crollo storico”, mettendo in evidenza il caos tecnico con quattro allenatori cambiati in una sola stagione: Pirlo, Sottil, Semplici ed Evani., in Spagna, ha sintetizzato la situazione con un titolo eloquente: "Sampdoria: il collasso di una grande dopo anni di cattiva gestione".ha intitolato: "La Sampdoria, de Wembley a la Serie C: una caída histórica".

Negli Stati Uniti,ha parlato di “cautionary tale”, una lezione per tutti i club storici. In Germania,ha definito la caduta “traurig”, triste, mentre in Portogallol’ha descritta come “la fine di un’era gloriosa”. In Argentina, Olé ha scritto: Sampdoria, de la gloria a la Serie C: un gigante en crisis, paragonando la situazione a quella di club come Racing o Independiente. In Italia, il crollo ha dominato le prime pagine.ha parlato di “psicodramma”, indicando una crisi mentale più che tecnica. Corriere dello Sport e Tuttosport hanno usato il termine “dramma”, ricordando i tempi d’oro di Vialli e Mancini. La Repubblica ha definito la retrocessione il punto più basso della storia blucerchiata, accostandola ai tracolli di Torino e Napoli, ma sottolineando l’unicità del caso.

Beffarda, la stagione era iniziata con ambizioni da vertice. La Sampdoria aveva il secondo monte ingaggi della Serie B (oltre 25 milioni) e nomi come Massimo Coda e Gennaro Tutino. Era considerata una candidata alla promozione.La retrocessione è anche una batosta economica: milioni persi tra diritti TV, sponsor e botteghino, con un bilancio già in rosso di 40,6 milioni nel 2024. Oggi la Samp si trova davanti a un bivio. La copertura mediatica globale, da Singapore alla BBC, dimostra quanto questo crollo abbia colpito non solo Genova, ma tutto il mondo del calcio. In tutto questo, stride in maniera clamorosa il silenzio che da ieri sera emerge dal club blucerchiato: alle 16.30 del giorno dopo, nessuno ha ancora parlato per rispondere alle domande di migliaia di tifosi delusi, amareggiati e spaventati.