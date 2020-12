E' stata una Sampdoria 'monca' quella che ha concluso la partita di ieri contro il Milan. A mancare, tra le fila dei blucerchiati, erano entrambi i terzini di ruolo a disposizione di Claudio Ranieri. Sia Bartosz Bereszynski che Tommaso Augello sono stati costretti a lasciare il campo anzitempo, a causa di alcuni problemi fisici.



La situazione di Augello non sembra particolarmente preoccupante. Il laterale mancino aveva i crampi, e probabilmente per recuperare gli basterà il giorno di riposo concesso da Ranieri alla Sampdoria. Diversa la condizione di Bereszynski, che ha abbandonato il terreno di gioco dopo solo un quarto d'ora per un problema ai flessori. Ovviamente, non è ancora possibile avere un quadro della gravità dell'acciacco, dal momento che il polacco sarà valutato nei prossimi giorni. Non dovesse farcela, contro il Napoli Ranieri potrebbe impiegare ancora Ferrari.