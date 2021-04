Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso in questa stagione in casa Sampdoria c'è senza ombra di dubbio Keita Balde. L'attaccante blucerchiato non ha giocato la prima parte di stagione, nella seconda, dopo un avvio promettente, è tornato a faticare. Il suo riscatto, ovviamente, è uno dei nodi principali del prossimo mercato.



La Samp dovrebbe versare 10 milioni di euro per prelevarlo dal Monaco, e ad oggi l'acquisto parte molto complesso, nonostante le dichiarazioni continue di Ferrero e Ranieri. Le ultime 11 partite senza segnare di sicuro non hanno aiutato, ma secondo Il Secolo XIX gol regolari nelle ultime giornate potrebbero semplificare il riscatto. Inoltre, il suo acquisto potrebbe essere 'facilitato' anche da Quagliarella. Il capitano, prossimo al prolungamento, è un suo amico e sponsor e potrebbe spendere una parola per lui.