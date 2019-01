Le parole di uno dei suoi intermediari, Bruno Satin, non lasciavano spazio a dubbi: "Schick in prestito alla Sampdoria? No, non credo che sia l'intenzione né del giocatore, né del club cederlo" aveva dichiarato qualche giorno fa l'agente del giocatore. Eppure, nonostante le smentite di rito, la pista blucerchiata per l'attaccante ceco non sarebbe ancora tramontata.



A scriverlo è Il Secolo XIX di oggi. Stando al quotidiano infatti ci sarebbero ancora possibilità per rivedere il centravanti a Genova. Sarebbe lo stesso giocatore a spingere per lasciare Roma qualche mese in prestito, così da rilanciarsi. E in questo senso l'idea doriana potrebbe essere particolarmente stuzzicante. Non si sarebbero neppure spente le voci su un possibile scambio con Defrel, dal momento che anche il francese è approdato alla corte di Giampaolo in prestito proprio dai giallorossi.