Uno dei possibili partenti, in casa Sampdoria, è il portiere Wladimiro Falcone. L'estremo difensore doriano è seguito in particolare da tre società, ossia Lazio, Lecce e Spezia. I bianconeri, però, sembrano essersi defilati, anche perché potrebbero arrivare a Falcone pure tramite la Lazio.



LAZIO - I biancocelesti hanno intensificato i contatti con la Sampdoria, e in particolare con la figura di Antonio Romei. Il valore di Falcone, tra i 4-5 milioni di euro, non rappresenta un ostacolo insormontabile per Lotito, che comunque potrebbe tentare di proporre anche una contropartita. Il club capitolino potrebbe poi a quel punto girare il portiere allo Spezia in cambio di Provedel, oppure tenerlo come secondo. Per il momento, però, non ci sarebbero ancora stati contatti tra la Lazio e il procuratore di Falcone, facente parte della scuderia Ramadani.



CI PROVA IL LECCE - Il Lecce, per contro, potrebbe giocarsi una carta importante. Il ragazzo lascerebbe la Sampdoria, con cui si trova benissimo, soltanto per giocarsi una chance da titolare in Serie A, e i giallorossi potrebbero garantirgli questo impiego.