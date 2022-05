Una partita da giocare come tutte le altre, per onorare il campionato: lanon farà sconti all'Inter, e presenterà a San Siro la miglior formazione possibile, al netto di infortuni e squalifiche. Giampaolo è stato chiaro nelle conferenze stampa di questi giorni, e probabilmente confermeràin porta, con una linea difensiva composta dasulle corsie destra e sinistra. Centrali Ferrari e Yoshida, che sostituirà lo squalificato Colley.Nel 4-5-1 del mister di Giulianova le fasce verranno affidate a, con Thorsby Vieira e Rincon al centro del campo. In avanti, l'emergenza è piena: partirà Caputo, a gara in corso spazio a Quagliarella o al giovane Di Stefano.Probabile formazione Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.