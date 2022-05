Marco Giampaolo oggi metterà in campo la formazione migliore possibile per affrontare l'Inter. La Sampdoria manderà in campo l'undici titolare, salvo qualche piccolo cambiamento, ma dovranno fronteggiare l'emergenza offensiva. L'attacco, infatti, è cortissimo.



Non ci sono giocatori avanzati a disposizione del mister in piena condizione: Caputo convive con una frattura al mignolo del piede, rimediata pre derby, e scenderà in campo con il dolore. Fabio Quagliarella invece ieri non si è allenato, possibile un suo impiego soltanto per pochi minuti. Non convocati Supryaga (con l'Under 21 ucraina) e Giovinco, infortunato praticamente da tutta la sua esperienza genovese, mentre come noto Gabbiadini sta ancora recuperando dopo l'operazione chirurgica.