Ieri al Mugnaini c’era un bel pezzo di storia dello Scudetto della Sampdoria. Insieme al presidente Marco Lanna, difensore di quella squadra, sono comparsi anche altri due grandi protagonisti, Attilio Lombardo e Giovanni Invernizzi.



'Popeye', attualmente collaboratore tecnico del ct azzurro Mancini, è salito al Poggio accompagnato da Invernizzi, oggi responsabile del settore giovanile doriano. I due ex compagni di squadra hanno trovato Lanna, e tutti e tre hanno incontrato Stankovic nel suo ufficio per un saluto. Subito dopo, Lanna ha lasciato Bogliasco per impegni personali, senza seguire l'allenamento.