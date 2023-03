Nonostante le difficoltà e i problemi, l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha la fiducia totale della dirigenza. Il presidente Marco Lanna e il direttore sportivo Daniele Baldini infatti sono convinti che il tecnico abbia dato alla squadra quella fiducia e quella compattezza che i blucerchiati ricercavano.



Per questo motivo Lanna, al netto dei problemi societari, delle difficoltà economiche e delle prospettive per l'anno prossimo, inclusa la Serie B, sarebbe pronto a far firmare subito all'allenatore il rinnovo contrattuale.