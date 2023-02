Ieri, a Genova, si è diffusa la voce di una possibile presenza di Massimo Ferrero allo stadio per la partita della Sampdoria con il Monza. In realtà, sulla notizia c'è grande confusione. Inizialmente pareva essere un'indiscrezione fake, fatta trapelare ad arte da alcuni tifosi e pagine del Genoa come presa in giro nei confronti dei cugini blucerchiati. In realtà però il rumor avrebbe avuto un fondo di verità.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta avrebbe avuto davvero intenzione di recarsi al Brianteo. Quando la voce è arrivata alla dirigenza della Samp, però, ci sarebbe stata una telefonata tra Alberto Bosco e Massimo Ienca con Ferrero per sconsigliare la sua presenza. Qui però il mistero si infittisce perché numerosi tifosi della Samp, nei commenti sui social, sostengono di averlo visto inquadrato durante la diretta, nel settore autorità del Brianteo.