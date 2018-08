Nonostante la frenata dei giorni scorsi, la trattativa tra la Sampdoria e il West Ham per Pedro Obiang resta sempre molto calda. Anche perchè le alternative accostate al club blucerchiato, come Sensi e M'Bia, sono nomi già noti in casa doriana. In particolare M'Bia è un calciatore che da Corte Lambruschini avevano già scartato qualche tempo fa per alcune perplessità, economiche (chiede un ingaggio alto, fuori parametro per la Samp) ma soprattutto fisiche e legate all'età. Il camerunense è un classe 1986, esperto ma reduce da un'esperienza in Cina, tutto da verificare in un campionato come la Serie A.



La distanza tra la Samp e il West Ham per Obiang invece è piuttosto significativa, ma non insuperabile. E non è escluso che gli uomini mercato blucerchiati possano decidere di fare uno sforzo per accontentare Giampaolo, che ha definito il centrocampista spagnolo 'il migliore' tra i profili valutati per la sua squadra. La presenza a Londra in contemporanea di Osti, Sabatini e Romei potrebbe condurre quindi la Samp ad un nuovo assalto al West Ham, magari incontrando personalmente i vertici degli Hammers. Una nuova offerta leggermente rimodulata verso l'alto potrebe sbloccare la trattativa, diventata il vero e proprio tormentone dell'estate blucerchiata.