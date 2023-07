Una delle suggestioni del calciomercato estivo della Sampdoria è quella di un asse con il Leeds, dove giocano parecchi elementi che potrebbero essere utili ai blucerchiati. In particolare, a Radrizzani piacerebbe assicurarsi uno dei talentini più promettenti in seno al club inglese, ossia il difensore Diogo Monteiro.



Altro elemento emergente del Leeds U21 è il difensore Diogo Monteiro. Giovanissimo, classe 2005 arrivato dal Servette, era stato pagato circa un milione dal Leeds ma ora, dopo aver concluso l'esperienza nelle giovanili, potrebbe andare a giocare in prestito. Il Leeds infatti non vuole venderlo, secondo rumors d'Oltremanica il ragazzo - in possesso di doppio passaporto svizzero e portoghese - potrebbe andare in prestito in B inglese, con parecchie società che si sarebbero già mosse. In realtà al giocatore non dispiacerebbe un'esperienza all'estero, e la Samp potrebbe fare al caso suo.



Sempre nel Leeds gioca invece l'attaccante Mateo Joseph, anche lui con doppio passaporto spagnolo e inglese. Il ragazzo ha 19 anni, e nell'Under 21 ha segnato in 26 partite 16 reti, sarebbe seguito da Radrizzani per l'attacco. Osservato speciale anche il portiere dell'Under 21 Kristoffer Klaesson, 22 anni. Secondo Il Secolo XIX otrebbe lasciare l'Inghilterra e il Doria lo starebbe monitorando.