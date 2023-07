La Sampdoria già da qualche tempo ha puntato in maniera decisa Gianluca Frabotta, terzino in uscita dalla Juventus lanciato proprio da Andrea Pirlo in bianconero. Il tecnico blucerchiato stima il giocatore classe 1999, e vorrebbe portarlo a Genova. Il Doria ha già avviato i contatti, e sarebbe in pole sfruttando la presenza del suo ex allenatore sulla panchina ligure. Sul calciatore però c'è grande concorrenza dalla Serie B.



Sarebbero ben quattro le squadre su Frabotta, secondo Sampnews24.com. Si tratterebbe, come detto, della Samp ma anche del Palermo, che segue a ruota i blucerchiati. Più indietro occhio a Como e Parma, entrambe interessate all'ex Lecce.