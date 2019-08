L'attacco doriano in queste ultime ore si sta rivelando un vero e proprio rebus di difficilissima soluzione. Ad oggi la sensazione è che la Sampdoria voglia chiudere almeno due colpi, portando a Genova una punta in grado di far rifiatare Quagliarella e almeno un esterno offensivo da affidare a mister Di Francesco. I nomi caldi al momento sono tre: Defrel, Simeone e Rigoni.



La giornata di ieri ha visto una serie di colpi di scena incredibili per quanto riguarda Defrel. La Samp era convinta di avere l'assenso del giocatore, ma la mancata risposta entro le tempistiche stabilite sembrava aver complicato decisamente l'operazione. L'attaccante francese ad un certo punto pareva destinato ad un'altra società, con il Sassuolo e in particolare il Cagliari in cima alla lista. I sardi si sentivano forti sul classe 1991, anche perchè la dirigenza rossoblù aveva messo in piedi con la Roma una trattativa più ad ampio respiro, comprendente anche il portiere Olsen. Nonostante ciò, Ferrero è rimasto fiducioso in merito all'idea di portare a Genova Defrel: "Oggi ci darà l'ok", ha affermato ieri da Milano.



Nel frattempo però la Samp, per non farsi trovare impreparata, ha riallacciato i contatti per Simeone con la Fiorentina. I viola hanno aperto al trasferimento in prestito del Cholito, che è stato sondato anche dal solito Cagliari. Oggi la Samp dovrebbe incontrare i toscani per discutere del possibile trasferimento del centravanti argentino, con le sue quotazioni che potrebbero ricevere un'impennata al rialzo in caso di ulteriori dubbi da parte di Defrel.



Resta sempre in piedi per quanto riguarda l'esterno offensivo la pista Rigoni. Ieri il Doria ha contattato lo Zenit proponendo un prestito con diritto di riscatto, ma la proposta genovese è stata immediatamente rispedita al mittente. I russi chiedono l'obbligo di riscatto, nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori telefonate per trovare la quadra e portare a Genova l'ex Atalanta. Sembra ormai sfumato invece Kamano, pronto ad accasarsi al Torino per una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro.



Nel frattempo attenzione anche alla situazione di Gabbiadini. Il Doria potrebbe impostare una trattativa con la Fiorentina in grado di comprendere anche Simeone, ma negli ultimi giorni di mercato potrebbero nascere interessanti opportunità per l'ex Napoli, anche se dal suo entourage è sempre filtrata la volontà di rimanere a Genova. Qualche movimento in uscita comunque da Corte Lambruschini è programmato, anche perchè attualmente in rosa ci sono ben 6 attaccati. Difficile comunque imbastire operazioni dell'ultimo minuto per profili 'pesanti' come quello di Ramirez o dello stesso Gabbiadini.