Il sistema più immediato per rinforzare la rosa della Sampdoria, nonostante il mercato chiuso, è quello di operare con gli svincolati. Sono tanti i nomi celebri all'interno della lista di calciatori attualmente liberi, e tra essi figurano anche alcuni profili celebri, ad esempio quello di Fabio Coentrao.



Ex Sporting Lisbona e soprattutto Real Madrid, il terzino sinistro classe 1988 secondo Il Secolo XIX sarebbe una delle ultime idee della dirigenza blucerchiata. Per il calciatore però resterebbero da chiarire le motivazioni con cui potrebbe sposare il progetto Samp, e soprattutto le richieste economiche relative all'ingaggio. Coentrao l'anno scorso ha disputato 21 gare con la maglia del Rio Ave, nella serie A portoghese.