La Sampdoria, dopo la cessione di Manolo Gabbiadini, guarda al calciomercato per individuare una punta da consegnare a mister Pirlo. Il club blucerchiato ha bisogno di un giocatore di esperienza e di categoria, e in quest'ottica rientra ad esempio Alfredo Donnarumma. Il centravanti classe 1990, l'anno scorso alla Ternana, è in uscita dal club umbro e sarebbe un'idea della Samp.



Gli uomini mercato blucerchiati però secondo Il Secolo XIX guardano anche ad un profilo diametralmente opposto come quello di Matteo Joseph. Nato nel 2003, è di proprietà del Leeds, ex squadra di Radrizzani. Il giocatore nato in Spagna ma di nazionalità inglese è seguito da Swansea e Wolfsburg.