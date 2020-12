L'infortunio di Bartosz Bereszynski, arrivato in seguito alla squalifica rimediata da Augello contro il Cagliari, ha acceso i riflettori sull'emergenza terzini in casa Sampdoria. Il club blucerchiato, in seguito alla cessione di Murru e Depaoli in estate, di comune accordo con Ranieri ha deciso di non intervenire nel reparto, dopo il mancato arrivo di un giocatore giovane a sinistra come Ferrer e Amian.



Il problema fisico del terzino polacco però costringerà Ranieri ad una scelta di emergenza. A destra si sistemerà probabilmente Alex Ferrari, che ha ricoperto la posizione anche durante la partita con il Milan e può, da adattato, ricoprire il ruolo. La ricerca di un nuovo terzino però non sembra assolutamente rientrare nelle priorità di Ranieri, che vuole principalmente una punta. Negli ultimi giorni ad esempio a Genova è circolato il nome di Stefano Sabelli del Brescia, ma il Doria dovrà tenere conto per le sue strategie anche del probabile rientro a fine stagione dai prestiti di Depaoli e Murru.



A questo punto è probabile quindi che la Samp possa anche mantenere tutto invariato, scrive Il Secolo XIX, continuando a puntare eslcusivamente sulla buona salute di Bereszynski e Augello, con Regini e Ferrari eventuali alternative.