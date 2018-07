La Sampdoria al momento ha due priorità di mercato piuttosto significative: una è la sostituzione di Torreira, l'altra invece riguarda la difesa. Il recente infortunio di Vasco Regini ha nuovamente spostato gli equilibri in un reparto che per Marco Giampaolo è di fondamentale importanza, ecco perchè i dirigenti blucerchiati si stanno attivando per assicurare un rinforzo al tecnico di Bellinzona.



In cima alla lista della spesa doriana ci sarebbe Vlad Chiriches, difensore classe 1989 del Napoli. Da Corte Lambruschini sono sicuri: il giocatore rumeno sarebbe il perfetto centrale da affiancare a Colley e Andersen, e lo stesso Giampaolo apprezzerebbe il suo arrivo, perchè già indottrinato dal collega Sarri in merito ai movimenti della famosa 'linea'. Altro profilo che viene accostato alla Samp è quello di Lorenzo Tonelli, anch'egli di proprietà del Napoli ma finito ai margini della squadra di Ancelotti. L'interesse per i due calciatori è stato confermato direttamente anche dallo stesso Ferrero: "Se De Laurentiis se ne vuole liberare, mi chiamerà" aveva detto Ferrero parlando proprio di Chiriches e Tonelli. L'ex Empoli però secondo Il Secolo XIX susciterebbe ancora qualche perplessità in seno alla dirigenza.



Nel frattempo la Samp ieri pomeriggio ha ufficializzato l'acquisto del giovane Tommaso Farabegoli. Classe 1999, cresciuto tra le giovanili di Sassuolo e Cesena, è rimasto svincolato dopo il fallimento del club emiliano.