Secondo quanto riferito da PrimoCanale, un gruppo di tifosi della Sampdoria ha atteso il ritorno della squadra dopo la brutta sconfitta per 4-0 in coppa Italia contro la Salernitana. Nel mirino dei fans é finito Andrea Pirlo con uno dei tifosi che gli avrebbe gridato contro: “Come uomo non posso dirti niente, ma nella Juventus la formazione te la faceva Ronaldo..."