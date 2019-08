Il summit di mercato di ieri in casa Sampdoria ha prodotto le linee guida per le future operazioni blucerchiate. L'incontro si è tenuto a pranzo, in un noto ristorante genovese, e ha coinvolto il tecnico Eusebio Di Francesco insieme al vicepresidente Antonio Romei, al responsabile dello scouting Riccardo Pecini e al direttore sportivo Carlo Osti. Assente però il presidente Massimo Ferrero, che si è fermato in Trentino per alcuni giorni di relax e tornerà in Liguria soltanto sabato per la rifinitura pre Samp-Lazio.



La notizia principale riguarda la decisione della Samp di puntare in maniera netta su Gregoire Defrel, riportando a Genova l'attaccante tornato alla Roma. Si discute sulla formula del trasferimento, i giallorossi vorrebbero una cessione a titolo definitivo e non in prestito, mentre il valore del giocatore si aggira tra i 12 e i 13 milioni di euro.



A facilitare la trattativa potrebbe essere il ruolo dell'agente Pocetta, in ottimi rapporti con Ferrero. Defrel secondo Sampnews24.com consentirebbe alla Samp di colmare contemporaneamente almeno un paio di lacune, perchè il francese può fare sia la punta che l'esterno. Restano vive, anche se in stand-by, le altre piste: Kamano, Rigoni e Ben Arfa.