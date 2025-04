Sampdoria, prove anti Carrarese. Bereszynski rientra, Meulensteen a centrocampo. In avanti c'è Depaoli

Getty Images

Laprepara la sfida di venerdì contro la Carrarese con le idee che iniziano a farsi più chiare a Bogliasco. La notizia più rilevante arriva dalla difesa, doverientra dalla squalifica e si riprende la fascia destra. Al centro confermati, mentre a sinistra toccherà ancora a. È questo il quartetto su cui mister Evani sembra voler puntare, almeno stando agli ultimi allenamenti. Non arrivano buone notizie invece per, che ha subito un intervento alla mandibola sinistra dopo lo scontro in campo nella gara contro il Cittadella. L’area medica valuterà i tempi di recupero, ma il suo rientro prima del 13 maggio resta incerto.

Per quanto riguarda la situazione a centrocampo, c’è abbondanza e ancora diverse valutazioni da fare. Sei i giocatori in lizza per tre maglie, conosservato speciale: titolare tre partite fa, poi due panchine di fila, ma la sua duttilità lo tiene in corsa sia come regista che come mezzala in alternativa a Vieira e Benedetti. Insieme a lui, nelle rotazioni figura anche Akinsanmiro, che si sta giocando le sue carte per un posto, al centro del campo oppure sulla trequarti.Nella zona di campo avanzata però le gerarchie sembrano più definite: in avanti prende quota la conferma dinel ruolo di trequartista, affiancato da– sempre che recuperi dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto a parte anche ieri – alle spalle di. Sibilli ha assistito da bordo campo alle partitelle finali, segno che lo staff lo tiene comunque in considerazione per la gara. Intanto Bellemo è tornato parzialmente in gruppo, un passo avanti nella sua tabella di marcia, anche se resta da capire se sarà pronto già per venerdì.