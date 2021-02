Continua la marcia di avvicinamento alla partita con il Benevento per la Sampdoria, impegnata domenica all'ora di pranzo in trasferta al 'Vigorito'. Ranieri negli ultimi giorni ha lavorato su moduli e movimenti, in particolare sulla difesa a tre, già vista in alcuni spezzoni di gara, e sul trequartista. Proprio lo schema con il rifinitore alle spalle del tandem offensivo potrebbe rivelarsi la scelta definitiva del mister blucerchiato.



Nel ruolo, scrive Il Secolo XIX, l'allenatore ha provato tutti e tre i papabili interpreti, ossia Valerio Verre, Gaston Ramirez e pure Mikkel Damsgaard. Il giocatore italiano in questo momento sembrerebbe il favorito, mentre il danese potrebbe rappresentare la sorpresa. Ovviamente, il modulo con il trequartista obbligherebbe al sacrificio una delle mezzali. Jankto o Candreva potrebbero quindi finire in panchina.