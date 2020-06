La seduta di scarico sostenuta ieri dalla Sampdoria non ha dato buone indicazioni per quanto riguarda Fabio Quagliarella. Anche ieri, l'attaccante blucerchiato si è allenato a parte, dal momento che il numero 27 continua ad accusare un fastidio muscolare. Così, la sua presenza dal primo minuto contro l'Inter resta in forte dubbio.



Da valutare anche la possibilità di vedere l'attaccate in campo pochi giorni dopo, contro la Roma. Le sue condizioni verranno valutate nelle sedute post nerazzurri, Ranieri spera di recuperarlo ma nel contempo conosce benissimo il peso specifico delle gare successive, contro Bologna e Lecce, e non vuole rischiare di affrettare troppo le tempistiche per il suo miglior giocatore.