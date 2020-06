Tre assenze estremamente pesanti per la Sampdoria, in partenza per Lecce senza un terzetto da novanta di calciatori. Il club blucerchiato ha diramato l'elenco dei convocati, in cui non figurano come previsto Fabio Quagliarella e Lorenzo Tonelli, ma neppure il centrocampista polacco Karol Linetty. Rientrato invece dopo la squalifica Jakub Jankto.



Di seguito l'elenco completo apparso sul sito ufficiale:



Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez.