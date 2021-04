Per la partita con la Roma di domenica sera, Claudio Ranieri potrà contare su tre giocatori ritrovati, ossia Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez. Tutti e tre si sono allenati in gruppo ieri pomeriggio, e il loro rientro pare abbastanza scontato in ottica giallorossa.



In particolare, Ramirez e Quagliarella scalpitano per essere a disposizione. Nei due giorni di riposo concessi da Ranieri alla Sampdoria, l'attaccante stabiese e il trequartista uruguaiano hanno lavorato al Mugnaini per accorciare i tempi di recupero e poter essere convocati dal tecnico.